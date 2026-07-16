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الخميس: 16 تموز 2026
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وفيَّات الأردن.. الخميس 16-7-2026

  • 16 تموز 2026
  • 10:31
وفيَّات الأردن الخميس 1672026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى  اليوم الخميس، 16-7-2026:

- ابراهيم ابوغنيه

- جمال جبريل خضر ابو عواد

- حمزه إبراهيم احميدان الطقاطقة

- حورية عبدالهادي حمد السعايدة

- خديجة إبراهيم راجحة

- رائد خليل إبراهيم كناكري

- رسميه حسين مشعان الجميلي

- سارة علي ضحى

- ساره نمر صالح

- سامر الرواحنة

- سمير خليل سليمان ضبيط

- سهام عبدالحفيظ عبيدالله البطوش

- طالب زيناتي

- عامر خليل شباكي

- عبدالله حسن المفلح ابو خروب

- عمر صلاح المنديل العدوان

- غالب محمود عوض العواودة

- فاطمة قاسم عقده

- فكتوريا صالح عبدالمنديل العتوم

- مازن صالح الشويكي

- ماهر العساف

- محمد سمير القريني

- محمد احمد الخمايسة

- محمد علي الحاج حمود الخالدي

- محمد رحيل المساعيد

- نصار ابو وادي

- يحيى حامد طراد

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

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