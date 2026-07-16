وفيَّات الأردن.. الخميس 16-7-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس، 16-7-2026:
- ابراهيم ابوغنيه
- جمال جبريل خضر ابو عواد
- حمزه إبراهيم احميدان الطقاطقة
- حورية عبدالهادي حمد السعايدة
- خديجة إبراهيم راجحة
- رائد خليل إبراهيم كناكري
- رسميه حسين مشعان الجميلي
- سارة علي ضحى
- ساره نمر صالح
- سامر الرواحنة
- سمير خليل سليمان ضبيط
- سهام عبدالحفيظ عبيدالله البطوش
- طالب زيناتي
- عامر خليل شباكي
- عبدالله حسن المفلح ابو خروب
- عمر صلاح المنديل العدوان
- غالب محمود عوض العواودة
- فاطمة قاسم عقده
- فكتوريا صالح عبدالمنديل العتوم
- مازن صالح الشويكي
- ماهر العساف
- محمد سمير القريني
- محمد احمد الخمايسة
- محمد علي الحاج حمود الخالدي
- محمد رحيل المساعيد
- نصار ابو وادي
- يحيى حامد طراد
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون