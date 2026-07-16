الأردن يسيّر قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

خبرني - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، تسيير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والشركاء الدوليين.

وأضافت الهيئة أن القافلة تضم 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان.

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة، وفي دعم القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والشركاء الدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض.

ووصل مجموع الشاحنات التي أرسلها الأردن إلى لبنان في القوافل العشرة 197 شاحنة منذ عودة الأزمة إلى البلد الشقيق في شهر أذار الماضي، حملت المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية ومواد النظافة والخيام، إلى جانب مخبزين متنقلين.

وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية على الجهود التي قدمتها في تسهيل عبور القافلة، والقوافل الإنسانية التي جرى تسييرها إلى لبنان خلال الفترة الماضية.