3 مؤشرات لعملية برية أميركية ضد إيران

خبرني - كشف الخبير التركي لشؤون الشرق الأوسط ميتي سوحت أوغلو عن مؤشرات عسكرية وسياسية ترجّح إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية عسكرية برية ضد إيران.

وأشار الخبير التركي لوكالة "نوفوستي" إلى أن "تكثيف التدريبات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتعزيز الاتصالات الدبلوماسية مع الحلفاء، وتصريحات الإدارة الأمريكية، قد تشير جميعها لصالح هذا السيناريو".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت يوم الأربعاء عن بدء موجة جديدة من الضربات على إيران. من جانبه، نصح ترامب طهران بأن "تتصرف بشكل جيد"، مؤكدا أن القيادة الإيرانية تدرك تماما الوضع الراهن.

ويرى سوحت أوغلو أن واشنطن قد تستخدم التهديد بعملية برية كأداة للضغط على طهران، لكن لا يمكن استبعاد تنفيذ هذا السيناريو بالكامل.

ووفقا لرأيه، فإن التطور المستقبلي للوضع سيعتمد على موقف إيران، ورد فعل الأطراف الإقليمية، والقرارات التي ستتخذها القيادة الأمريكية في المستقبل القريب.

وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو الجاري بأن وقف إطلاق النار مع إيران "لم يعد سارياً".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن ترامب يميل إلى توسيع العملية العسكرية ضد إيران، وذلك للاستيلاء على جزيرة خرج.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن "ترامب عقد مساء الثلاثاء اجتماعا لمناقشة استيلاء القوات الأمريكية على جزيرة خرج وأراض أخرى على طول مضيق هرمز".