إيران تهدد بضرب البنية التحتية الإقليمية رداً على أي هجوم

خبرني - قال المتحدث باسم القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران لن تسمح بالتدخل الأميركي في مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه خط أحمر.

وحذر المتحدث من أن إيران ستستهدف البنية التحتية في أنحاء المنطقة إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بشن هجمات على البنية التحتية الإيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الجديدة ضد إيران.

وقالت في بيان على "إكس"، إن هذه الضربات تهدف إلى زيادة إضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وكانت القوات الأميركية نفذت جولة من الضربات على إيران ليل الثلاثاء – الأربعاء، واستهدفت عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية، لليلة الرابعة على التوالي، واستهدفت الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، والقدرات البحرية، وأنظمة الدفاع الساحلي خلال موجة استمرت لـ7 ساعات، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية.

وجاءت هذه الضربات في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القوات الأميركية الحصار البحري المفروض على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها.

