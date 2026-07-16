عملة معدنية تحمل صورة ترمب بمناسبة مرور 250 عاما على تأسيس أميركا

خبرني - ستبدأ دار سك العملة في الولايات المتحدة في إنتاج عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة دونالد ترمب على وجهها الأمامي، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

ويحمل التصميم الجديد على الوجه الأمامي كلمة "الحرية" وعبارة "نثق بالله"، إلى جانب التاريخين "1776-2026"، فيما يظهر على الوجه الخلفي النسر الأصلع المستوحى من الختم الرئاسي. ويعد هذا التصميم تعديلا لمسودة كشف عنها في تشرين الأول.

وكانت المسودة السابقة تظهر ترمب رافعا قبضته ومرفقة بعبارة "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا"، في إشارة إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال ترمب إنه يشعر "بالفخر" لإصدار العملة، مضيفا في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس "أعطوني عملة معدنية. هذا أمر غير معتاد للغاية، على حد فهمي".

وأثار منتقدون تساؤلات بشأن مدى قانونية التصميم. فهناك قانون أمريكي صادر عام 1866 ينص على عدم جواز استخدام صورة أي شخص على قيد الحياة على العملة الأمريكية، لكن هذا النص يتعلق بالأوراق النقدية التي يصدرها مكتب النقش والطباعة، بينما تتولى دار سك العملة الأمريكية إصدار العملات المعدنية.

وأقر الكونجرس في عام 2020 قانونا يجيز لوزارة الخزانة سك عملات معدنية من فئة دولار واحد احتفالا بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، غير أن القانون حظر تضمين أي تصميمات تصور أشخاصا ما زالوا على قيد الحياة.

وأعلنت وزارة الخزانة في بيان أن العملة قيد الإنتاج ويجري سكها في فيلادلفيا.