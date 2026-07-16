إغلاقات وتحويلات مرورية في شارع الأميرة ثروت بعمان اعتبارا من فجر الجمعة

خبرني - تقوم أمانة عمّان الكبرى صباح غد الجمعة بتنفيذ أعمال إنشاء عبارة صندوقية في شارع الاميرة ثروت وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.



وأكد مدير دائرة الإنشاءات في الأمانة المهندس هاني المراشدة أن انشاء العبارة الصندوقية في شارع الاميرة ثروت سيتم في المقطع الواقع من دوار الأمير راشد إلى تقاطع شارع الاميرة ثروت مع شارع الزنجبيل ، وذلك ضمن خطط الامانة في تطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة، وتعزيز شبكات تصريف مياه الأمطار.

و أوضح أن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً جزئياً وكلياً لمسارب الشارع في موقع العمل وعلى مراحل وحسب تقدم العمل ، حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية مؤقتة ضمن الشوارع المحيطة لشارع الاميرة ثروت في المقطع الممتد لمسار إنشاء العبارة الصندوقية، اعتباراً من فجر يوم الجمعة ولغاية استكمال جميع مراحل المشروع .



ودعت أمانة عمّان الكبرى المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.