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3 شهداء وعدة إصابات في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة

  • 16 تموز 2026
  • 09:25
3 شهداء وعدة إصابات في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة

خبرني - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أخرون، الخميس، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول شهيد وثلاثة مصابين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مفرق دولة بحيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى وصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال محيط مفرق السنافور بحيّ التفاح شمال شرق مدينة غزة.

ووفق آخر الإحصائيات ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,246 شهيدا و173,727 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

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