الأردن والعراق يبحثان المضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، ورئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، المضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، بما يخدم مصالحهما.

كما بحث الصفدي والزيدي على هامش زيارتيهما إلى واشنطن، سبلَ تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكّد الزيدي والصفدي أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا لحل الأزمات.

ونقل الصفدي خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء ودعوة جلالته له لزيارة الأردن. وبعث رئيس الوزراء العراقي تحياته إلى جلالة الملك.

وشارك سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق توم باراك في جزء من الاجتماع، حيث جرى بحث سبل التعاون بين الأردن والعراق والولايات المتحدة في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وبما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدان الثلاثة.

ويصل طول مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة إلى 1600 كيلو متر، يتضمن مدّ المقطع الأول للأنبوب داخل الأراضي العراقية (رميلة – حديثة) بمسافة تقارب 700 كم، وبطاقة تصميمية تتسع لمليونين، و250 ألف برميل، ومدّ المقطع الثاني للأنبوب داخل الأراضي الأردنية (حديثة- العقبة) بمسافة 900 كم، وبطاقة تصميمية مليون برميل.

وكان مجلس الوزراء العراقي صادق في تموز 2019، على مشروع أنبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الأردني، من خلال تنفيذ مشروع مدّ أنبوب نقل نفط خام من الحقول النفطية في الرميلة بمحافظة البصرة إلى ميناء العقبة.