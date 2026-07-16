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الأردن.. أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الأحد

  • 16 تموز 2026
  • 07:37
الأردن أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الأحد

خبرني - يكون الطقس الخميس، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 20 ، وفي المرتفعات الشمالية 30- 19، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17 ، وفي مناطق البادية 38 - 22، وفي مناطق السهول 34- 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس الجمعة، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما السبت، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، ويبقى الطقس حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويكون الطقس الأحد، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة لسرعة تنشط أحياناً.

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