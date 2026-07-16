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الجيش الأردني: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

  • 16 تموز 2026
  • 06:34
الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

خبرني -  صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر اليوم 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة.

وأكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نُفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة، صوناً لسيادة المملكة وحمايةً لأجوائها وضماناً لسلامة المواطنين.

وبين أنه لم تسفر تلك الحوادث عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، مؤكداً أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

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