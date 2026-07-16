القناة الـ13: الشاباك يوافق على حماية سارة نتنياهو مدى الحياة

خبرني - وافق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني على طلب سارة نتنياهو توفير الحماية الأمنية لها مدى الحياة، وذلك بعد ضغوط مارستها على يوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما كشفت القناة الـ13، اليوم الأربعاء.

وأفادت القناة بأن رأي الشاباك المهني، الذي تغيّر تحت ضغط زوجة رئيس الوزراء، يوصي في الوقت نفسه بتمديد الحماية الأمنية لأبناء نتنياهو يائير وأفنير، لمدة 5 سنوات، لكن تنفيذ القرار يتطلب، وفق القناة، موافقة اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الشاباك الذي لم يدل، حتى الآن، بأي تعليق إزاء هذا الموضوع.

ويأتي هذا التطور في سياق ترويج رئيس الوزراء لخطوة تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الأمنية لعائلات رؤساء الوزراء السابقين لسنوات عدة حتى بعد انتهاء ولاياتهم، وفق ما ذكرت القناة الـ13 في وقت سابق.

خطة نتنياهو وعقبة التأجيل

لكن خطة رئيس الوزراء اصطدمت بتأجيل مناقشتها التي كانت مقررة في جلسة للجنة الوزارية لشؤون الشاباك لأسباب من بينها تحفظات أبدتها جهة أمنية بشأن إحدى الفقرات الأمنية في الخطة.

وفي العام الماضي، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز (الشاباك) خلال اجتماع سري، على زيادة الإجراءات الأمنية لعائلة نتنياهو في الخارج، وكذلك لوزراء آخرين.

وجاءت هذه الإجراءات بعد محاولات سابقة لرئيس الوزراء من أجل توسيع نطاق الحماية الأمنية، قوبلت إحداها بانتقاد جهاز الشاباك خلال اجتماع حكومي هاجم فيه الوزراء النظام القضائي.