لماذا لم تعد عبارة (احذر من الغرباء) كافية لحماية الأطفال؟

خبرني - لعقود طويلة، شكّلت عبارة "احذر من الغرباء" (Stranger Danger) حجر الزاوية في تربية الأطفال على الحذر من مخاطر العالم الخارجي. كانت هذه الجملة تُلقن للأطفال منذ نعومة أظفارهم باعتبارها الدرع الواقي من كل أذى محتمل، إلا أن التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة دفعت خبراء التربية وسلامة الطفولة والمنظمات الدولية المعنية بحماية الأطفال إلى إعادة النظر جذريا في هذا المفهوم، بل والتحذير من أنه قد يصبح، في بعض الحالات، عائقا أمام حماية الطفل بدلا من أن يكون وسيلة لها.

المعارف لا الغرباء: حقيقة صادمة تكشفها الأرقام

الصورة الذهنية السائدة عن "المعتدي" باعتباره شخصا غريبا يتربص بالأطفال في الأماكن المعزولة لا تعكس الواقع كما تظهره الدراسات الميدانية.

ماذا تقول الإحصائيات؟

تشير بيانات المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) إلى أن الغالبية العظمى من حالات إساءة معاملة الأطفال أو استغلالهم تقع على يد أشخاص يعرفهم الطفل ويثق بهم، سواء كانوا أقارب، أو جيرانا، أو معلمين، أو مدربين رياضيين.

تؤكد أبحاث منظمة اليونيسف أن تركيز الخطاب التوعوي الأسري حصرا على "الغريب" يترك الطفل دون أدوات دفاعية أو وعي كاف للتعامل مع سلوكيات مؤذية قد تصدر عن أشخاص في محيطه القريب والمألوف، حيث يسهل استغلال ثقة الطفل تحت غطاء القرابة أو المعرفة.

الفضاء الرقمي.. الغرفة المغلقة نافذة على الخطر

لم يعد الخطر مرتبط بالمسافة الجغرافية كما كان الحال في الماضي؛ فمع انتشار منصات الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الاجتماعية، بات بالإمكان أن يتسلل الخطر إلى غرفة الطفل نفسها عبر شاشة هاتفه أو حاسوبه.

يوضح المختصون في أمن الأطفال الرقمي لدى مؤسسة سلامة الإنترنت للأطفال (Internet Keep Safe Coalition) أن المعتدين يعمدون إلى بناء علاقة تدريجية مع الطفل عبر الإنترنت تعرف بـ "الاستدراج الرقمي" (Online Grooming).

خلال هذه العملية، يكتسب المعتد الخبيث ثقة الطفل على مدى أسابيع أو أشهر عبر الاهتمامات المشتركة، إلى أن يتحول في نظر الضحية من "شخص مجهول" إلى "صديق مقرب"، وهو ما يُسقط عمليا جدار الحماية الذهني الذي بناه مفهوم "الغريب الخطر".

حين يتحول الحذر إلى عائق: معضلة اللحظات الحرجة

من أبرز الإشكاليات في قاعدة "احذر من الغرباء" أنها قد تنقلب على غرضها في اللحظات التي يحتاج فيها الطفل فعلا إلى المساعدة.

الموقف الحرج: إذا ضلّ طفل طريقه في مكان عام مزدحم، فإن تدريبه على الخوف المطلق من "كل شخص لا يعرفه" قد يدفعه إلى الهلع، أو الاختباء، أو الامتناع عن التحدث إلى من يمكنهم إنقاذه فعليا.

التوصية التربوية: من هنا، بدأت الجمعية الوطنية للوقاية من القسوة ضد الأطفال (NSPCC) بتوصية الأهل بتعليم الأطفال التمييز بين المواقف، والتوجه عند الحاجة إلى ما يُعرف بـ "الغرباء الآمنين" (Safe Strangers) في الأماكن العامة، مثل: أفراد الأمن الرسميين، موظفي المتاجر، أو الأمهات اللواتي يرافقهن أطفال.

من "من هو الشخص" إلى "ما هو السلوك"

يتفق خبراء التربية وعلم النفس اليوم على أن المقاربة الأكثر فاعلية لا تقوم على تصنيف الناس بحسب معرفة الطفل بهم، بل على تدريب الطفل على ملاحظة أنماط سلوكية معينة، بصرف النظر عمن يصدر عنها.

وتقوم هذه المقاربة الحديثة، التي طوّرتها الخبيرة الأمريكية في سلامة الأطفال باتي فيتزجيرالد (مؤسسة برنامج Safely Ever After)، على استبدال مصطلح "الغريب" بمصطلح "الأشخاص المخادعين" (Tricky People)، وذلك عبر ثلاثة محاور أساسية:

مبدأ عدم الاحتفاظ بأسرار مقلقة

من المهم أن يفهم الطفل أنه لا ينبغي أن يخفي عن والديه أي أمر يجعله يشعر بالانزعاج، أو الخوف، أو الحيرة. فالطلب من طفل بالحفاظ على سرية موقف معين أو لمسة معينة هو العلامة التحذيرية الأولى التي تستوجب كسر الصمت فوراً.

حذر عام تجاه من يطلب مساعدة من طفل

قاعدة تربوية ذهبية: البالغون لا يطلبون المساعدة من الأطفال. ينبغي تعليم الطفل أن أي موقف يطلب فيه شخص بالغ (سواء كان معروفاً أو غريباً) مساعدة بمفرده للبحث عن كلب مفقود، أو حمل أغراض بسيارة، أو توجيه طريق، هو سلوك مريب يستدعي الرفض الفوري والابتعاد لإخبار شخص موثوق.

الوعي بالحدود الجسدية

وفقا لإرشادات مجلس أوروبا لحماية الأطفال، يجب أن يشعر الطفل بأن له الحق الكامل في التحكم بجسده، وأن بإمكانه رفض أي تواصل جسدي يجعله غير مرتاح، حتى لو كان مصدره شخصا مقربامن العائلة، مع تعليمهم الفارق بين اللمسات الآمنة وغير الآمنة.

هذا التحول في الفلسفة التربوية لا يلغي دور الأهل، بل يعيد تعريفه: من "حارس يمنع" إلى "شريك يصغي ويعلم"، وهو السبيل الأنسب الذي تراه المنظمات الحقوقية لمواكبة تعقيدات عالمنا المعاصر، رقمياً كان أم واقعيا.