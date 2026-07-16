لأول مرة.. حدث تاريخي في نهائي كأس العالم 2026

خبرني - تسجل مباراة نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامتها بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في البطولة.

ويلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال 2026، بعد أن تغلبا على فرنسا وإنجلترا على الترتيب.

وحسب إحصائيات شبكة "أوبتا"، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المونديال التي يجمع فيها النهائي بين حاملي لقب كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.