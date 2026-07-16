صفقة لودوغورتس تضع نجم مصر تحت مجهر الإعلام الإسرائيلي.. هل يواجه هبوعيل؟

خبرني - سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على صفقة الانتقال الوشيكة لمدافع منتخب مصر ونادي الزمالك لكرة القدم، حسام عبد المجيد، إلى صفوف نادي لودوغورتس رازغراد البلغاري، طارحة تساؤلات حول إمكانية خوضه مواجهة مرتقبة ضد نادي هبوعيل تل أبيب الإسرائيلي ضمن تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

أثار موقع "والا" الإسرائيلي تكهنات حول موقف المدافع المصري الشاب في حال إتمام الصفقة، مشيرا إلى أن لودوغورتس رازغراد هو الخصم القادم لهبوعيل تل أبيب في التصفيات الأوروبية.

"هل سيلعب عبد المجيد ضد فريق إسرائيلي؟"

وأوضح الموقع أن هناك ثقة متبادلة في الأوساط الرياضية ببلغاريا ومصر بأن الصفقة ستحسم رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، متسائلا بوضوح: "هل سيلعب عبد المجيد ضد فريق إسرائيلي؟".

كما لفت التقرير الإسرائيلي الانتباه إلى مفارقة أخرى تنتظر المدافع المصري، وهي أنه سينضم إلى خط دفاع يضم بين صفوفه اللاعب الإسرائيلي عيدان نحمياس.

وأوضح موقع "والا" الإسرائيلي: "لكي يشارك في مباراتي هبوعيل تل أبيب يومي 23 و30 يوليو/تموز، عليه أولا الانتقال رسميا والتسجيل في القائمة الأوروبية للفريق، وحتى بعد ذلك قد يكون من المبكر مشاركته بسبب مسائل التأقلم والتنسيق مع بقية لاعبي الدفاع".

تفاصيل الصفقة المرتقبة

وتسير مفاوضات انتقال حسام عبد المجيد بخطوات متقدمة، حيث كشفت مصادر صحفية مصرية وموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين، عن التوصل لاتفاق نهائي بين إدارة نادي الزمالك والنادي البلغاري.

وجاءت أبرز تفاصيل الاتفاق المالي كالآتي: يحصل نادي الزمالك على مبلغ 1.5 مليون يورو (نحو 1.6 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب. ويتضمن العقد شرطا يمنح الزمالك نسبة 20% من قيمة أي صفقة انتقال مستقبلية للاعب من لودوغورتس إلى أي نادٍ آخر.

وتترقب الجماهير المصرية حسم الصفقة رسميا، وما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن القائمة الأوروبية للفريق البلغاري وموقف اللاعب من المشاركة في المباريات القارية الحساسة.