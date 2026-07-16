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الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا وتتأهل إلى نهائي مونديال 2026

  • 16 تموز 2026
  • 00:00
الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا وتتأهل إلى نهائي مونديال 2026

خبرني - حجز منتخب الأرجنتين مقعده في نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على منتخب إنجلترا، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الدور نصف النهائي.

تقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 54 عبر أنتوني غوردون مستفيدا من عرضية متقنة من مورغان روجرز.

وأدرك إينزو فيرنانديز التعادل للأرجنتين في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك جوردان بيكفورد.

وفي الوقت بدل الضائع، منح لاوتارو مارتينيز منتخب بلاده هدف الفوز في الدقيقة 92 برأسية متقنة إثر تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي، ليقود حامل اللقب إلى النهائي للمرة الثانية تواليا.

وبذلك تضرب الأرجنتين موعدًا مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 19 يوليو/تموز، بينما تلتقي إنجلترا مع فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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