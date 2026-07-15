*
الخميس: 16 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش عملية دمج المؤسستين العسكرية والمدنية

  • 15 تموز 2026
  • 23:44
الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش عملية دمج المؤسستين العسكرية والمدنية

خبرني - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان الملفات المرتبطة بعملية دمج المؤسستين العسكرية والمدنية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الاربعاء، مع عدد من موظفي المؤسسة المدنية، بحضور، النواب حسين كريشان، وإبراهيم الطراونة، وبكر الحيصة، ومحمد كتاو، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم بشأن مشروع الدمج.

وأكد رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان والنواب الحضور أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات التي طرحها الموظفون مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول تكفل نجاح عملية الدمج دون الإضرار بحقوق العاملين، مشددين على أن جميع الإجراءات ستتم وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة .

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
  • 2026-07-16 14:30
لجنة الاقتصاد النيابية تقر مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
لجنة الاقتصاد النيابية تقر مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
  • 2026-07-15 16:59
العمل النيابية تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني
العمل النيابية تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني
  • 2026-07-15 14:26
وجهاء العقبة لشيوخ معان : مواقفكم تاريخية بالعفو والصفح
وجهاء العقبة لشيوخ معان : مواقفكم تاريخية بالعفو والصفح
  • 2026-07-15 11:20
"القانونية النيابية" تُقرّ عددا من مواد مشروع قانون الملكية العقارية
  • 2026-07-14 20:49
مذكرة نيابية تطالب بشمول متقاعدي الأمن العام بالمكرمة والمكافأة السنوية
مذكرة نيابية تطالب بشمول متقاعدي الأمن العام بالمكرمة والمكافأة السنوية
  • 2026-07-14 13:58