فضائح معسكر السنغال في كأس العالم تتوالى.. ميندي تكفل بعلاج إصابته

خبرني - تواصلت فضائح معسكر المنتخب السنغالي خلال مشاركته الأخيرة بكأس العالم 2026 إذ كشف موقع "سبورت نيوز أفريكا" أن الحارس الأساسي إدوارد ميندي دفع تكاليف الفحص الطبي على موضع إصابته التي تعرض لها أمام النرويج، بسبب أن الاتحاد لم يوفر حماية تأمينية للاعبين.

وواجه لاعبو السنغال مشاكل في معسكرهم بالولايات المتحدة بعدما رفض الاتحاد جلب طباخ المنتخب لتخفيض التكاليف، ومن ثم خرج عبدالله فال رئيس الاتحاد ليكشف أن طبيب المنتخب عبدالرحمن فيدور هو طبيب نساء وولادة في الأساس ولم يتخصص في علاج الإصابات الرياضية.

وقال موقع "سبورت نيوز أفريكا" يوم الأربعاء إن الاتحاد السنغالي لم يوفر التأمين الصحي لأفراده ولا للاعبين، وكان إدوارد ميندي أحد ضحايا ذلك القرار، إذ اضطر إلى الخضوع لفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها أمام النرويج في المباراة الثانية من دور المجموعات، ودفع التكاليف المالية الخاصة وهو أمر يعكس الفوضى التي عانى منها منتخب السنغال في كأس العالم.

وودع "أسود التيرانغا" كأس العالم 2026 من دور 32 بعد خسارة درامية أمام بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.