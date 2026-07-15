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  • إسقاط مسيرة محملة بمتفجرات بواسطة الدفاعات الجوية فوق أربيل بالعراق

إسقاط مسيرة محملة بمتفجرات بواسطة الدفاعات الجوية فوق أربيل بالعراق

  • 15 تموز 2026
  • 22:48
إسقاط مسيرة محملة بمتفجرات بواسطة الدفاعات الجوية فوق أربيل بالعراق

خبرني - سُمع دوي انفجارات، الأربعاء، قرب القنصلية الأميركية في مدينة أربيل في العراق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة محمّلة بمتفجرات فوق مدينة أربيل، وسقطت قرب القنصلية الأمريكية في المدينة.

وجرى تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في محيط القنصلية، التي كانت قد تعرضت في السابق لهجمات عدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجوم وقع في 28 شباط.

لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وشهد العراق خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع حرب إيران، عدة محاولات لاستهداف مواقع داخل البلاد بطائرات مسيّرة وصواريخ، فيما أعلنت السلطات العراقية في أكثر من مناسبة تفعيل منظومات الدفاعات الجوية للتصدي لتلك الهجمات واعتراض عدد منها، ولا سيما في محيط مطار أربيل الدولي والقنصلية الأميركية في المدينة.

واستهدفت فصائل مسلحة المنشآت الأميركية في العراق أكثر من 600 مرة.

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