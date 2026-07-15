الدفاع الجوي الكويتي يعترض 4 صواريخ جوالة و21 مسيّرة منذ فجر الأربعاء

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر الأربعاء 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضها والتعامل معها بنجاح وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة.

وأوضح العطوان أن العدوان الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف أن الإحصاءات التراكمية لعمليات الدفاع الجوي منذ بداية الهجمات بلغت اعتراض 387 صاروخا باليستيا، و25 صاروخا جوالا، و970 طائرة مسيّرة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة لحماية المجال الجوي والتصدي للتهديدات.

وأكد المتحدث الرسمي استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن الوطن وحماية أراضيه، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين ويصون أمن واستقرار دولة الكويت.