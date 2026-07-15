الأمم المتحدة: سانشيز رئيساً مشاركاً للمدافعين عن أهداف التنمية المستدامة

خبرني - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن تعيين رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، رئيساً مشاركاً لمجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي.

وشدد الأمين العام، حسب بيان، على الحاجة الملحة لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورحّب بالدور القيادي الذي يضطلع به رئيس الوزراء سانشيز في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وتتألف مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة من قادة مؤثرين يدعمون الأمين العام في رفع مستوى الطموح والعمل على الصعيد العالمي للوفاء بالوعود المتعلقة بهذه الأهداف.

وأعرب الأمين العام عن تقديره للرئيس المشارك السابق، رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على ما قدمه من خدمات، في حين ستواصل ميا موتلي مهامها كرئيسة مشاركة للمجموعة.