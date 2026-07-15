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  • الأردن يوقف مشتبهاً به في قضية مقتل فتاة أميركية بإيرلندا

الأردن يوقف مشتبهاً به في قضية مقتل فتاة أميركية بإيرلندا

  • 15 تموز 2026
  • 22:05
الأردن يوقف مشتبهاً به في قضية مقتل فتاة أميركية بإيرلندا

خبرني - أوضح بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل أن الجهات الأمنية في المملكة، تلقت بلاغا من السلطات الإيرلندية عن حادثة قتل فتاة أميركية في إيرلندا، إذ تشير التحقيقات الأولية لديهم إلى الاشتباه بارتكاب هذه الجريمة من قبل مواطن أردني.

وأضاف البيان، أن الجهات الأمنية "سارعت على الفور، بعمليات البحث والتحري وتعقب المشتبه به، بعد أن قامت بتحديد مكان سكنه وتواجده، إذ جرى إلقاء القبض عليه وضبط أقواله الشرطية وفق الأصول، ومن ثم توديعه إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي باشر في إجراءات التحقيق، وقرر توقيف المذكور لمدة 15 يوما لدى مركز الإصلاح والتأهيل لمواصلة التحقيق".

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