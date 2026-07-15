"تأثر بكلامهم".. قادة عرب أبلغوا ترامب أن نتنياهو يعرقل السلام الإقليمي

خبرني - أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء اليوم الأربعاء، بأن عددا من قادة الدول العربية نقلوا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسائل أعربوا فيها عن عدم ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبرين أنه يشكل عقبة أمام تحقيق رؤية الإدارة الأميركية للتسويات الإقليمية في الشرق الأوسط.

ونقل التقرير عن دبلوماسيين عرب مطلعين على الاتصالات أن المحادثات التي أجراها ترامب مع عدد من القادة العرب خلال الفترة الأخيرة تركت أثرا على مواقفه، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي "بدأ ينظر إلى نتنياهو باعتباره عائقا أمام تنفيذ رؤيته للمنطقة، وأمام الدفع نحو ترتيبات إقليمية جديدة".

وبحسب التقرير، أبلغ القادة العرب ترامب أن حكومة نتنياهو تقوض فرص تحقيق السلام، وتعرقل الجهود الرامية إلى إرساء استقرار إقليمي وتوسيع مسار الاتفاقات السياسية في الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر أن دول المنطقة تترقب نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، على أمل أن تفرز قيادة جديدة يمكن التعامل معها في إطار التفاهمات الإقليمية التي تعمل عليها الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن هذه الدول تحرص علنا على عدم الظهور بمظهر المتدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية أو في الانتخابات، إلا أنها تسعى، خلف الكواليس، إلى التأثير في موقف ترامب ورؤيته تجاه نتنياهو ومستقبل التعامل معه.

ولفت التقرير إلى أن ترامب كان قد صرح الشهر الماضي، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، بأنه "من المرجح جدا" أن يدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه استدرك قائلا: "أحتاج إلى أن أرى من هم المرشحون. لدي علاقة جيدة مع بيبي، لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية".

وفي السياق ذاته، كشفت "كان" أن نتنياهو يعتزم زيارة الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، على أن يصل إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، في إطار لقاء مرتقب مع ترامب.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، قبل نحو أسبوعين، أن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وأن الجانبين اتفقا خلال الاتصال على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما أورده التقرير.