الاردن .. نقابة الفنانين تحسم الجدل بشأن الحالة الصحية للفنان ربيع شهاب (عليوه)

خبرني - نفت نقابة الفنانين الأردنيين صحة الأنباء المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للفنان القدير ربيع شهاب، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة ومستقرة.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج الدكتور هاني الجراح، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ذوي الفنان ربيع شهاب للاطمئنان على وضعه الصحي، وذلك بعد انتشار معلومات غير دقيقة حول حالته.

وأكد ذوو الفنان، بحسب بيان للنقابة، أن ربيع شهاب بصحة جيدة ولله الحمد، نافين صحة الشائعات المتداولة، ومطمئنين جمهوره ومحبيه إلى استقرار حالته الصحية.

ودعت نقابة الفنانين الأردنيين إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تداول الأخبار، والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أي معلومات غير موثقة، لما لذلك من آثار سلبية على الفنان وأسرته ومحبيه.

وشددت النقابة على أنها المرجعية الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بأعضائها، مؤكدة أن أي معلومات تتعلق بالأوضاع الصحية أو المهنية للفنانين تصدر حصراً عنها أو عن ذوي الشأن.