*
الخميس: 16 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية …

  • 15 تموز 2026
  • 20:56
توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية

خبرني - وقّعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي مع جامعة ابن سينا للعلوم الطبية. 

ووقّع الاتفاقية عن مديرية الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري، وعن جامعة ابن سينا للعلوم الطبية رئيسها الاستاذ الدكتور درويش بدران.

وأكد العميد الطبيب سهل الحموري أن الخدمات الطبية الملكية ستبقى داعماً للمؤسسات التعليمية وتأهيل طلبتهم بكفاءة عالية، مضيفاً بأن المؤسستين تسعيان الى تطوير وتحسين مجالات التعليم والتدريب لتحقيق الرسالة الوطنية بما يخدم المصلحة العامة.

وبين الأستاذ الدكتور درويش بدران أن الخدمات الطبية الملكية تضم كوادر طبية مؤهلة بقدر عالي من الكفاءة، وأن هذا التعاون يوفر لطلبة الجامعة فرصة نوعية من التدريب الطبي عالي الجودة مما يعزز من مهاراتهم وكفاءتهم العلمية والعملية، معرباً عن اعتزازه بهذه الشراكة مع الخدمات الطبية التي تعد صرحاً عالمياً وطبياً رائداً يجمع بين الخبرة والتميز الأكاديمي. 

وتهدف الاتفاقية إلى الإعداد والتأهيل والتدريب الصحي والفني بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الطبية، وتوفير فرص التعليم والتدريب لطلبة الجامعة في مختلف التخصصات الطبية. 

وحضر توقيع الاتفاقية عدد من كبار ضباط الخدمات الطبية الملكية، إلى جانب ممثلين عن جامعة ابن سينا للعلوم الطبية.

توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية …

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بالصور.. د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 33
بالصور.. د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل ا...
  • 2026-07-16 10:34
طلبة كلية الأعمال في عمان العربية يحصلون على شهادة Odoo المهنية
طلبة كلية الأعمال في عمان العربية يحصلون على شهادة Odoo المهنية
  • 2026-07-15 12:41
جامعة عمان العربية تستضيف التصفيات الوطنية لمسابقة Speak Up Arena بمشاركة عدد من الجامعات الأردنية
جامعة عمان العربية تستضيف التصفيات الوطنية لمسابقة Speak Up Arena بمشاركة عدد...
  • 2026-07-15 12:11
جامعة عمان العربية تشارك في المؤتمر الأول لإدارة المؤتمرات العلمية لتعزيز جودة البحث الأكاديمي وتطوير الشراكات الاستراتيجية
جامعة عمان العربية تشارك في المؤتمر الأول لإدارة المؤتمرات العلمية لتعزيز جود...
  • 2026-07-15 12:07
بالصور ... أ.د.ساري حمدان يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الثاني من الفوج 33
بالصور ... أ.د.ساري حمدان يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها...
  • 2026-07-15 12:04
كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية تحصد المركز الأول في محور التكنولوجيا الخضراء والاستدامة بالمهرجان التكنولوجي الو
كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية تحصد المركز الأول في محور التك...
  • 2026-07-14 12:19