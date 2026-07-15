توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية …

خبرني - وقّعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي مع جامعة ابن سينا للعلوم الطبية.

ووقّع الاتفاقية عن مديرية الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري، وعن جامعة ابن سينا للعلوم الطبية رئيسها الاستاذ الدكتور درويش بدران.

وأكد العميد الطبيب سهل الحموري أن الخدمات الطبية الملكية ستبقى داعماً للمؤسسات التعليمية وتأهيل طلبتهم بكفاءة عالية، مضيفاً بأن المؤسستين تسعيان الى تطوير وتحسين مجالات التعليم والتدريب لتحقيق الرسالة الوطنية بما يخدم المصلحة العامة.

وبين الأستاذ الدكتور درويش بدران أن الخدمات الطبية الملكية تضم كوادر طبية مؤهلة بقدر عالي من الكفاءة، وأن هذا التعاون يوفر لطلبة الجامعة فرصة نوعية من التدريب الطبي عالي الجودة مما يعزز من مهاراتهم وكفاءتهم العلمية والعملية، معرباً عن اعتزازه بهذه الشراكة مع الخدمات الطبية التي تعد صرحاً عالمياً وطبياً رائداً يجمع بين الخبرة والتميز الأكاديمي.

وتهدف الاتفاقية إلى الإعداد والتأهيل والتدريب الصحي والفني بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الطبية، وتوفير فرص التعليم والتدريب لطلبة الجامعة في مختلف التخصصات الطبية.

وحضر توقيع الاتفاقية عدد من كبار ضباط الخدمات الطبية الملكية، إلى جانب ممثلين عن جامعة ابن سينا للعلوم الطبية.