إعلام عبري: ترجيحات بعقد لقاء بين نتنياهو وترمب في واشنطن الاثنين المقبل

خبرني - رجحت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الاثنين المقبل، في زيارة تأتي وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تتعلق بالملف اللبناني.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، توقعها أن يعقد الاجتماع في واشنطن يوم الاثنين، فيما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد موعد اللقاء أو مكانه.

وتأتي هذه التقديرات بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن نتنياهو يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة مساء السبت المقبل، حيث من المقرر أن يشارك في مراسم تأبين السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، المعروف بدعمه لإسرائيل.

وكان ترامب ونتنياهو قد اتفقا، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، على عقد لقاء "قريب"، دون الإعلان حينها عن موعد محدد.

تفاصيل اللقاء المحتمل بين نتنياهو وترامب

ويُتوقع أن يسبق الاجتماع المرتقب بيوم واحد لقاء آخر سيجمع ترامب بالرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، الثلاثاء، في إطار تحركات دبلوماسية متسارعة بشأن الوضع في لبنان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اختتام اليوم الثاني والأخير من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي تناولت، بحسب مصدر رسمي لبناني رفيع لوكالة الأناضول، آلية تنفيذ "اتفاق الإطار" الموقع بين الجانبين في 26 يونيو 2026، إلى جانب الإطار الزمني لتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وسبق أن استضافت واشنطن خمس جولات تفاوض بين بيروت وتل أبيب ضمن المسار نفسه.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، التي بدأت في 2 آذار/ مارس 2026، وأسفرت، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4324 شخصًا وإصابة 12223 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

كما لا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، إلى جانب توغلها خلال العمليات العسكرية الحالية لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.