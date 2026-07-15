من هو معلق مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

خبرني - تحظى هوية معلق مباراة الأرجنتين إنجلترا المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم 2026 بأهمية كبيرة لدى بعض متابعي المونديال الحالي.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، وسط ترقب كبير لمعرفة هوية المنتخب الذي سيحجز البطاقة الثانية إلى المباراة النهائية، ليواجه إسبانيا.

وضرب المنتخبان موعدًا في المربع الذهبي بعدما واصل كل منهما مشواره بنجاح، إذ تأهل منتخب الأرجنتين عقب فوزه على سويسرا في الدور ربع النهائي، بينما بلغ منتخب إنجلترا هذا الدور بعد تخطيه منتخب النرويج.

ومع أهمية المباراة، يبحث عشاق الكرة العالمية عن جميع التفاصيل الخاصة بالمواجهة، وفي مقدمتها موعد اللقاء، والقنوات الناقلة، وطريقة مشاهدة البث المباشر، وهوية المعلقين.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟

تقام مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو/تموز 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS MAX 1، وbeIN SPORTS MAX 2، وbeIN SPORTS MAX 3، وbeIN SPORTS MAX 4 لنقل أحداث مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

يمكن متابعة مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت من خلال الوسائل الرسمية التالية:

تطبيق TOD، المنصة الرقمية التابعة لشبكة بي إن سبورتس، والتي تتيح مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 مباشرة.

خدمة beIN CONNECT، التي توفر للمشتركين إمكانية متابعة البث المباشر للقنوات الناقلة عبر مختلف الأجهزة.

من هو معلق مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 2026؟

يتولى التعليق على مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026:

عبر قناة beIN SPORTS MAX 1: علي سعيد الكعبي.

عبر قناة beIN SPORTS MAX 2: حفيظ دراجي.

عبر قناة beIN SPORTS MAX 3: خليل البلوشي.

عبر قناة beIN SPORTS MAX 4: أحمد البلوشي.