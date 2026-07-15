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إيران: لا خطط لمفاوضات وسنواصل الرد بحزم على الضربات الأميركية

  • 15 تموز 2026
  • 20:31
إيران لا خطط لمفاوضات وسنواصل الرد بحزم على الضربات الأميركية

خبرني - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن طهران لا تعتزم الدخول في أي مفاوضات في الوقت الراهن، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في الدفاع عن البلاد والرد "بحزم" على الضربات الأميركية.

وقال بقائي، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إيرانية على هامش مراسم تأبين أُقيمت في طهران، إن "إيران لا تملك حاليًا أي خطط للتفاوض، وتركيزها ينصب على الدفاع عن البلاد".

وأضاف أن إيران لن تلتزم بأي اتفاق إذا أخلت الولايات المتحدة بالتزاماتها، مؤكدا أن "هذا مبدأ ثابت وستواصل إيران العمل به".

واتهم بقائي الولايات المتحدة بعدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، معتبرا أن واشنطن انتهكت التزاماتها منذ البداية.

وفي تطور ميداني، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، بعد وقت قصير من تصريحات بقائي، بأن الولايات المتحدة شنت ضربة استهدفت جزيرة هنجام الإيرانية الواقعة قرب مضيق هرمز، دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

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