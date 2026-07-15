إنجلترا ضد الأرجنتين.. ميسي يرتدي ثوب مارادونا

خبرني - استنسخ ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين فلسفة مواطنه الراحل الأسطورة دييغو مارادونا السابق قبل مواجهة إنجلترا في كأس العالم 2026.



وتلتقي الأرجنتين مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 (الأربعاء) أملا في التأهل الثاني على التوالي لمباراة الحسم في المونديال بعد التتويج باللقب في 2022 على حساب فرنسا.

قاد دييغو مارادونا بثنائية تاريخية الأرجنتين للفوز 2-1 على إنجلترا في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986، حيث سجل هدفين تاريخيين أحدهما باليد والآخر راوغ فيه أكثر من نصف لاعبي الأسود الـ3.

وقاد هذا الفوز حينها راقصي التانغو لبلوغ نصف النهائي، في طريقهم للتتويج باللقب الثاني في تاريخهم بعد 1978.

من جانبه، كشف الصحفي رودولفو لانديروس من شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية، أن ميسي في اليوم الذي سبق لقاء إنجلترا والأرجنتين شوهد في غاية الهدوء ويميل للاسترخاء قبل بدء المران.

وروى الصحفي المكسيكي تفاصيل ليلة مارادونا قبل مواجهة الإنجليز في صيف 1986، نقلا عن خوسيه لويس "تاتا" براون، صاحب هدف التانغو الأول في نهائي كأس العالم 1986 ضد ألمانيا، وكيف عاش دييغو ليلة استثنائية قبل مواجهة إنجلترا.

ويروي براون: "في الليلة التي سبقت المباراة، لم ينبس ببنت شفة، ولا حتى كلمة واحدة. تناول العشاء وانعزل في غرفته.. لم يستمع إلى الموسيقى تلك الليلة، ولم يطلق النكات، لم يفعل شيئًا".

وأضاف: "ظننا أنه يشعر بتوعك.. راقبته طوال الوقت، كلما سنحت لي الفرصة.. راقبته. في الثانية صباحًا، خرج إلى الشرفة يحدق في الفراغ.. كان شارد الذهن".

وأسهب: "اقتربت منه وسألته: "دييغو، هل هناك خطب ما؟" ابتسم لي وقال: "ما الذي يجعلك مستيقظًا؟ اذهب للنوم." لكنه قالها بابتسامة.".

ويأمل جمهور المنتخب الأمريكي الجنوبي أن يستنسخ ميسي ليلة تاريخية ضد الإنجليز كالتي فعلها الراحل دييغو قبل 4 عقود من الزمن.