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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى قطر

  • 15 تموز 2026
  • 20:08
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى قطر

خبرني - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة قطر لتقديم واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بوفاة والده المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله.

ورافق جلالة الملك خلال الزيارة، وفد رسمي ضم سمو الأمير فيصل بن الحسين، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.

وأعرب جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأخيه سمو الشيخ تميم وللأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا ﷲ تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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