هيا مرعشلي تشعل مواقع التواصل بشخصية لين في مسلسل «حب على ورق»

خبرني - حجزت الفنانة هيا مرعشلي مكانا بارزا في قائمة الأعمال الأكثر تفاعلا بين الجمهور، بعدما نجحت شخصية "لين" في مسلسل "حب على ورق" في جذب الأنظار وإثارة النقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصاعدت ردود فعل المشاهدين بشكل خاص بعد عرض الحلقة الـ24، التي حملت العديد من التطورات المؤثرة والمواقف الكوميدية، لتصبح أحداث المسلسل محور حديث المتابعين، وسط إشادات بأداء هيا مرعشلي وطريقتها في تقديم شخصية تجمع بين الحساسية والقوة في آن واحد.

ولفتت العلاقة الدرامية بين لين وشخصية "أوس" التي يجسدها الفنان أنس طيارة، اهتمام الجمهور، حيث أشاد المتابعون بالانسجام بين الثنائي على الشاشة، مؤكدين أن التفاعل بين الشخصيتين كان من أبرز عناصر جذب المشاهدين خلال الحلقات الأخيرة.

تفاعل هيا مرعشلي مع إشادات الجمهور

ولم تكتفِ هيا مرعشلي بمتابعة ردود فعل الجمهور، بل شاركت عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على إنستغرام عددًا من التعليقات التي عبّر فيها المتابعون عن إعجابهم بأحداث الحلقة الـ24، خاصة المشاهد التي جمعت لين وأوس، إلى جانب المواقف الطريفة التي أضافت جرعة من الكوميديا إلى العمل.

وتنوعت تعليقات الجمهور بين الإشادة بالمشاهد العاطفية والتفاعل مع المواقف الكوميدية، حيث أشاد المتابعون بدور صديقتي لين، زيزي ودانا، خلال محاولتهما كشف حقيقة فراس والدفاع عن صديقتهما، وهو الخط الذي منح الأحداث مزيدًا من التشويق.

"حب على ورق" يجمع الدراما والكوميديا

وحقق المسلسل حضورًا واضحًا على منصات التواصل الاجتماعي بفضل مزيجه بين الرومانسية والمواقف الكوميدية، حيث تداول الجمهور مقاطع وصورًا من الحلقات، معبرين عن اندماجهم مع تطورات القصة والشخصيات.

وسبق أن شاركت هيا مرعشلي جمهورها بعض لحظات كواليس التصوير، وكشفت عن الأجواء المرحة خلف الكاميرا، مشيرة إلى أن بعض أيام التصوير كانت مليئة بالضحك والمواقف الطريفة.

موعد عرض وأبطال مسلسل "حب على ورق"

يعرض مسلسل "حب على ورق" من الأحد إلى الخميس عبر منصة شاهد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ويضم العمل نخبة من الفنانين، بينهم هيا مرعشلي، أنس طيارة، ريتا حرب، سعد مينه، ديمة الجندي، ريم خوري، جينا أبو زيد، رامي أحمر، سارة باسم ذوق، كاتي يونس، بيرت واكد، درويش عبد الهادي، ميرنا المير، طارق عبدو، حسام سلامة، حسن دوبا، وغيرهم.