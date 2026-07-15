بطل كأس العالم 2026.. منشور عمره 5 سنوات يفجر مفاجأة

خبرني - جذب منشور يعود تاريخه إلى 5 سنوات مضت أنظار العديد من المتابعين قبل مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2026 بين إنجلترا والأرجنتين.

ونجحت إسبانيا يوم الثلاثاء في حجز أولى بطاقتي نهائي كأس العالم 2026 بالفوز 2-0 على فرنسا، لتنتظر يوم الأحد المقبل الفائز من مواجهة إنجلترا والأرجنتين.

لكن منشورا يعود تاريخه إلى 12 يوليو/ تموز 2021 توقع تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2026 بالفوز 3-2 على إسبانيا في النهائي.

وما لفت الأنظار للمنشور هو نجاح إسبانيا (الثلاثاء) في قهر فرنسا التي كانت المرشح الأول لإحراز اللقب عند انطلاق المنافسة.

الأرجنتين بطل كأس العالم 2026

الأكثر من ذلك توقع صاحب المنشور تتويج منتخب الأرجنتين بالكأس الذهبية للمرة الثانية على التوالي.

ويسعى المنتخب الإنجليزي من جانبه لتكذيب صاحب المنشور مرتين، الأولى عبر الفوز على الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في تكرار لنهائي يورو 2024، ثم تحقيق الفوز على لاروخا وتحقيق اللقب لثاني مرة في تاريخ الأسود الـ3.