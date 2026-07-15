كين وبيلينغهام.. أنجح ثنائية في تاريخ كأس العالم

خبرني - تصدر ثنائي منتخب إنجلترا جود بيلينغهام وهاري كين قائمة أكثر ثنائية في نسبة تسجيل الأهداف لبلادها في تاريخ بطولات كأس العالم.

وسجلت إنجلترا 13 هدفاً في كأس العالم 2026 قبل مواجهتها للأرجنتين الأربعاء في نصف النهائي، منها 6 لهاري كين ومثلها لجود بيلينغهام إلى جانب هدف لماركوس راشفورد.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية فإن نسبة أهداف كين وبيلينغهام مما سجله منتخب الأسود الـ3 في كأس العالم 2026 وصلت إلى 92.3 %، وهي نسبة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ البطولة.

أفضل الثنائيات في تاريخ كأس العالم

كسر كين وبيلينغهام ثنائية منتخب سويسرا في كأس العالم 1954، حين سجل جوزيف هويجي وروبرت بالامان 10 أهداف من أصل 11 سجلها أصحاب الأرض في تلك النسخة، بنسبة 90.9 %، بواقع 6 للأول و4 للثنائي.

الثنائي الإيطالي في كأس العالم 1938 سيلفيو بيولا وجينو كوالوسي سجلا معا 9 أهداف من 11 للآزوري، في حملة تتويج منتخب بلادهما بلقب النسخة الثالثة للمونديال في فرنسا، بواقع 5 للأول و4 للثاني.

بينما شهدت كأس العالم 2026 تسجيل كيليان مبابي وعثمان ديمبلي 13 هدفاً لفرنسا من أصل 16 بنسبة 81.3 % من أهداف "الديوك"، بصم الأول على 8 منها والفائز بالكرة الذهبية 2025 على 5.

وبنسبة 80%، ظهرت 3 ثنائيات، منها واحدة لإيطاليا عبر سالفتوري سكيلاتشي وروبرتو باجيو بـ8 أهداف من أصل 10 للآزوري في مونديال 1990، بواقع 6 للأول وهدفين للثاني.

وفي كأس العالم 1994 في أمريكا سجل خريستوف ستويشكوف 6 أهداف وليتشكوف ثنائية من 10 أهداف سجلتها بلغاريا في المونديال الذي حصدت فيه المركز الرابع وهزمت خلاله بطل ووصيف النسخة الفائتة ألمانيا والأرجنتين.

وفي مونديال البرازيل 1950، سجل إستانيسلاو باسورا 4 أهداف وتيلمو زارا مثلها للمنتخب الإسباني من أصل 10 سجلها لاروخا في تلك النسخة، محققين أيضاً نسبة 80% من أهداف بلادهما.