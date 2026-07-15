دبي تتيح تأشيرة زيارة لمدة 5 سنوات.. الشروط والرسوم وخطوات التقديم

خبرني - أتاحت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إمكانية الحصول على تأشيرة زيارة سياحية متعددة السفرات لمدة 5 سنوات، دون اشتراط وجود ضامن أو مستضيف داخل الإمارات، وذلك بعد استيفاء الرسوم والضمان المالي المقررين، مع الالتزام بالشروط المنظمة للخدمة.



متطلبات الحصول على التأشيرة

للحصول على تأشيرة زيارة بغرض السياحة صالحة لمدة 5 سنوات يشترط تقديم المستندات التالية:

صورة شخصية حديثة.

صورة من جواز السفر، على ألا تقل مدة صلاحيته عن 6 أشهر.

كشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر.

وثيقة تأمين صحي سارية المفعول.

تذكرة سفر ذهاب وعودة.



خطوات التقديم على التأشيرة

أولا: عبر القنوات الرقمية (الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي)

تسجيل الدخول إلى نظام الخدمات الذكية باستخدام الهوية الرقمية أو اسم المستخدم.

البحث عن خدمة التأشيرة المطلوبة.

تعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم المقررة إلكترونيا.

ثانيا: عبر مراكز سعادة المتعاملين

زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين.

الحصول على رقم انتظار.

تقديم الطلب مستوفيًا جميع الشروط والمستندات.

سداد الرسوم المقررة.

ثالثا: عبر مراكز "آمر"

زيارة أقرب مركز خدمة "آمر".

الحصول على رقم انتظار.

تقديم الطلب مع جميع المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم المقررة.

ما هي رسوم التأشيرة؟

تتضمن الرسوم ما يلي:

رسوم الطلب: 100 درهم.

رسوم إصدار التأشيرة: 500 درهم.

الضمان المالي: 3000 درهم.

رسوم تحصيل واسترداد الضمان: 20 درهما.

رسم الابتكار: 10 دراهم.

رسم المعرفة: 10 دراهم.

رسوم الخدمة: 52.5 درهمًا.

رسم خدمة الضمان: 21 درهمًا.

إجمالي الرسوم: 3713.5 درهما.

وتشير الإدارة إلى أن إجمالي الرسوم قد يختلف وفق ظروف مقدم الطلب أو أي متطلبات إضافية تستدعيها إجراءات إصدار التأشيرة.

ما شروط الحصول على التأشيرة؟

امتلاك جواز سفر أو وثيقة سفر معتمدة وصالحة لدخول دولة الإمارات والعودة إلى بلد الإقامة، على ألا تقل مدة الصلاحية عن 6 أشهر.

تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو مغادرة الإمارات، وتأمين صحي ساري المفعول داخل الإمارات.



إثبات امتلاك رصيد مصرفي لا يقل عن 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب.

ألا تتجاوز مدة الإقامة المتواصلة 90 يومًا، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، على ألا تزيد مدة الإقامة الإجمالية على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.



قنوات تقديم الخدمة

تتوفر الخدمة عبر، الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، والتطبيق الذكي.

وتعمل القنوات الرقمية على مدار 24 ساعة يوميا، طوال أيام الأسبوع.

وتبلغ المدة المتوقعة لإنجاز الطلب نحو 48 ساعة من تاريخ استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.

ماذا يحدث عند مخالفة شروط التأشيرة؟

أكدت الإدارة أنه في حال ارتكاب أي مخالفة، يتم تحصيل قيمة المخالفات عند منفذ مغادرة الدولة، مع مصادرة مبلغ الضمان المالي وفقا للأنظمة المعمول بها.

يمكن لحامل التأشيرة أو من ينوب عنه طلب تقرير حركة السفر للاطلاع على سجلات الدخول والخروج، ومعرفة عدد الأيام المتبقية من مدة الإقامة المسموح بها، بما يضمن الالتزام بالمدد القانونية وتجنب المخالفات.