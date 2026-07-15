المغرب ينضم إلى «قوة الاستقرار الدولية» بغزة

خبرني - انضم المغرب إلى "قوة الاستقرار الدولية" العاملة في قطاع غزة.

ووقعت الحكومة المغربية ومجلس السلام، اتفاقا الأربعاء بالرباط انضم بموجبه المغرب إلى القوة الدولية.

وسيساهم المغرب في جهود بسط الأمن في القطاع، مع حرص الرباط على دعمها للقضية الفلسطينية.

ويمنح الرصيد العملياتي الذي تحظى به القوات المغربية مؤهلات تجعلها قادرة على الإسهام في المهام المرتبطة بحفظ السلام ومراقبة التهدئة ودعم الجهود الإنسانية، وهي مهام تكتسي أهمية بالغة في قطاع غزة الذي يحتاج إلى بيئة آمنة تسمح بإعادة الإعمار واستئناف الخدمات الأساسية للسكان.

ويكتسب الدور المغربي بعدا إضافيا بالنظر إلى رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو موقع منح المملكة المغربية حضورا مستمرا في الملفات المرتبطة بالمدينة المقدسة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، كما أتاح لها لعب أدوار سياسية وإنسانية متواصلة في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته.