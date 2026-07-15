*
الاربعاء: 15 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المغرب ينضم إلى «قوة الاستقرار الدولية» بغزة

  • 15 تموز 2026
  • 18:36
المغرب ينضم إلى قوة الاستقرار الدولية بغزة

خبرني - انضم المغرب إلى "قوة الاستقرار الدولية" العاملة في قطاع غزة.

ووقعت الحكومة المغربية ومجلس السلام، اتفاقا الأربعاء بالرباط انضم بموجبه المغرب إلى القوة الدولية.

 وسيساهم المغرب في جهود بسط الأمن في القطاع، مع حرص الرباط على دعمها للقضية الفلسطينية.

ويمنح الرصيد العملياتي الذي تحظى به القوات المغربية مؤهلات تجعلها قادرة على الإسهام في المهام المرتبطة بحفظ السلام ومراقبة التهدئة ودعم الجهود الإنسانية، وهي مهام تكتسي أهمية بالغة في قطاع غزة الذي يحتاج إلى بيئة آمنة تسمح بإعادة الإعمار واستئناف الخدمات الأساسية للسكان.

 ويكتسب الدور المغربي بعدا إضافيا بالنظر إلى رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو موقع منح المملكة المغربية حضورا مستمرا في الملفات المرتبطة بالمدينة المقدسة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، كما أتاح لها لعب أدوار سياسية وإنسانية متواصلة في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إسرائيل: حزب الله سيحتفظ بأسلحته وسيقوض الاتفاق مع لبنان
إسرائيل: حزب الله سيحتفظ بأسلحته وسيقوض الاتفاق مع لبنان
  • 2026-07-15 19:18
قلق إسرائيلي من تمدد تركيا في سورية ومخاوف من توجه الدولة الجديدة
قلق إسرائيلي من تمدد تركيا في سورية ومخاوف من توجه الدولة الجديدة
  • 2026-07-15 18:32
جبل طارق بلا سياج.. الحدود تُفتح مع إسبانيا والمراقبة رقمية
جبل طارق بلا سياج.. الحدود تُفتح مع إسبانيا والمراقبة رقمية
  • 2026-07-15 18:27
سجن جندي إسرائيلي أدين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية
سجن جندي إسرائيلي أدين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية
  • 2026-07-15 18:03
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4734 قتيلا
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4734 قتيلا
  • 2026-07-15 16:45
قادة الكاريبي يطالبون بتعويضات عن العبودية وإنهاء الاستعمار
قادة الكاريبي يطالبون بتعويضات عن العبودية وإنهاء الاستعمار
  • 2026-07-15 16:23