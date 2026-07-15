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إذاعة جيش الاحتلال: الجيش يسيطر على نحو 70% من مساحة قطاع غزة

  • 15 تموز 2026
  • 18:25
إذاعة جيش الاحتلال الجيش يسيطر على نحو 70 من مساحة قطاع غزة

خبرني - أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن ممثلين عن الجيش الإسرائيلي أبلغوا وزراء "الكابينت"، خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على ما بين 67% و70% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وفق التقديرات التي عُرضت خلال الاجتماع.

تأتي هذه التقديرات بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر أيار/مايو الماضي، أعلن فيها أنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع سيطرته على قطاع غزة لتصل إلى نحو 70% من مساحة القطاع، معتبرًا أن هذه المناطق ستشكل "مناطق أمنية عازلة" لمنع أي هجمات مستقبلية

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