إذاعة جيش الاحتلال: الجيش يسيطر على نحو 70% من مساحة قطاع غزة

خبرني - أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن ممثلين عن الجيش الإسرائيلي أبلغوا وزراء "الكابينت"، خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على ما بين 67% و70% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وفق التقديرات التي عُرضت خلال الاجتماع.

تأتي هذه التقديرات بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر أيار/مايو الماضي، أعلن فيها أنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع سيطرته على قطاع غزة لتصل إلى نحو 70% من مساحة القطاع، معتبرًا أن هذه المناطق ستشكل "مناطق أمنية عازلة" لمنع أي هجمات مستقبلية