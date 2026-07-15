لأول مرة.. رصد سلالة «H5» من إنفلونزا الطيور في نيوزيلندا

خبرني - أعلنت السلطات النيوزيلندية، الأربعاء، رصد سلالة "إيتش 5" من إنفلونزا الطيور للمرة الأولى على أراضي البلاد، لدى طائر بحري مهاجر عُثر عليه على أحد شواطئ ويلينغتون.

تسبّبت هذه السلالة من إنفلونزا الطيور بأمراض خطيرة ونسب نفوق مرتفعة لدى الدواجن والطيور البرية في دول أخرى.

ودعا وزير الأمن البيولوجي أندرو هوغارد "سكان نيوزيلندا إلى اليقظة بعدما ثبتت اليوم إصابة طائر بحري، بإنفلونزا الطيور من نوع إيتش 5".

لكنه أضاف أنه لم تُرصد أي مؤشرات على انتقال العدوى بين طيور برية، ولا على حدوث نفوق جماعي في الحياة البرية.

ورصدت أستراليا المجاورة التي ظلت لسنوات القارة الوحيدة الخالية من سلالة "إيتش 5"، أول حالة لديها في يونيو/حزيران، ومنذ ذلك الحين أبلغت السلطات الأسترالية عن 14 حالة.

وسعت السلطات النيوزيلندية إلى حماية الطيور الخمسة الأكثر تهديدا في البلاد وهي الكاكابو، والتاكاهي، والزقزاق النيوزيلندي، والكروان الأسود، وببغاء مالهيرب من خلال تلقيح الطيور المتكاثرة.

ودُعي السكان إلى إبلاغ السلطات عن أي مجموعة من ثلاثة طيور مريضة أو أكثر.

وقبل وصول البشر، لم يكن في نيوزيلندا أي ثدييات، وكان عدد كبير من أنواع طيورها، مثل الكيوي، غير قادر على الطيران.