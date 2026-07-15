رفع حظر السفر عن فضل شاكر.. هل يحيي أول حفل في السعودية؟

خبرني - حصل الفنان اللبناني فضل شاكر على قرار برفع منع السفر عنه، إلى جانب تسليمه جواز سفره، وذلك بعد موافقة المحكمة العسكرية على إنهاء القيود المرتبطة بحركته خارج البلاد.

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن المحكمة العسكرية قررت السماح لفضل شاكر بالسفر مع استمرار التزامه بالحضور أمام الجهات القضائية في المواعيد المحددة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، في إطار استكمال النظر في القضايا المتعلقة به.

ويأتي هذا القرار في توقيت لافت بالتزامن مع استعداد فضل شاكر للعودة إلى النشاط الفني، حيث يترقب جمهوره ظهوره المرتقب في حفل يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط اهتمام واسع بعودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد وافقت في وقت سابق على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر مقابل كفالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 500 مليون ليرة لبنانية، بعد موافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على إخلاء سبيله في ثلاث قضايا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بقرار إخلاء السبيل، عاد فضل شاكر إلى منزله، فيما يستعد خلال الفترة المقبلة للكشف عن تفاصيل أعمال فنية جديدة وموعد طرحها رسميًا، ضمن خطته لاستئناف نشاطه الفني.

ترحيب فني بعودة فضل شاكر

وفي سياق متصل، وجه مازن الناطور، نقيب الفنانين السوريين، دعوة رسمية إلى فضل شاكر لزيارة سوريا، معلنًا منحه عضوية نقابة الفنانين السوريين، وذلك في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام.

وأعرب الناطور عن تقديره لمسيرة فضل شاكر الفنية، داعيًا إياه إلى إحياء حفلات وفعاليات فنية في سوريا، ومؤكدًا ترحيبه بعودته إلى الساحة الفنية العربية.

ويشكل رفع قرار منع السفر خطوة جديدة في مسار عودة فضل شاكر إلى الواجهة، وسط ترقب من محبيه لما سيقدمه خلال المرحلة المقبلة من أعمال وحفلات.