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الملك يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد

  • 15 تموز 2026
  • 18:11
الملك يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد

خبرني - قدم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة الأربعاء، واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بوفاة والده، المغفور له بإذن ﷲ، سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه ﷲ.

ورافق جلالة الملك خلال الزيارة، وفد رسمي ضم سمو الأمير فيصل بن الحسين، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.

وأعرب جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأخيه سمو الشيخ تميم وللأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا ﷲ تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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