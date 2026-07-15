بتمويل  كامل من (البوتاس العربية).. إحالة عطاء إنشاء مركز صحي بذان وبردى في الكرك بكلفة (1.5) مليون دينار

خبرني - عمّان – في إطار التزامها المتواصل بدعم القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، أعلنت شركة البوتاس العربية عن إحالة عطاء تنفيذ وإنشاء مشروع مركز صحي بذان وبردى في محافظة الكرك، بكلفة إجمالية تبلغ نحو (1.5) مليون دينار، بتمويل كامل من الشركة.

ويأتي المشروع ضمن البرنامج المتكامل للمسؤولية المجتمعية الذي تنفذه شركة البوتاس العربية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تمت إحالة العطاء من قبل اللجنة الفنية الخاصة بالمشاريع الصحية الممولة من الشركة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الصحة، وشركة البوتاس العربية، وذلك للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة مختلف مراحله وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

وسيشمل المشروع إنشاء مركز صحي جديد في منطقتي بذان وبردى على مساحة إنشائية تبلغ نحو (856) متراً مربعاً، يتكون من طابقين مجهزين بالكامل، بما يسهم في توفير خدمات صحية وشاملة لسكان المنطقة، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، لتواكب احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

ومن المقرر أن تنجز أعمال المشروع خلال شهر أيار من عام 2027، بإشراف اللجنة الفنية المختصة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في تعزيز البنية التحتية الصحية في محافظة الكرك.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن إحالة عطاء إنشاء مركز صحي بذان وبردى تمثل خطوة عملية جديدة ضمن البرنامج المتكامل الذي تنفذه الشركة لدعم قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الشركة تنظر إلى الاستثمار في الخدمات الصحية باعتباره استثماراً مباشراً في الإنسان الأردني وفي جودة الحياة داخل المجتمعات المحلية، ولا سيما في المناطق التي تحتاج إلى المزيد من المشاريع التنموية والخدمية.

وأوضح المهندس أبو هديب أن هذا المشروع يأتي ضمن البرنامج الذي رصدت له الشركة نحو (30) مليون دينار يتم إنفاقها على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي الصحة والتعليم، في إطار مساهمتها في المبادرات الوطنية التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وبما يعزز مأسسة المسؤولية المجتمعية ويرسخ دور القطاع الخاص كشريك رئيس في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وأضاف المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تتبنى نموذجاً تنموياً يربط بين تحقيق النمو المستدام وتعظيم أثر استثماراتها في خدمة المجتمع، بما يعزز دورها كشريك وطني في مسيرة التنمية، مؤكداً أن الشركة ستواصل تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر تنموي طويل الأمد في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب استمرارها في برامجها ومبادراتها المجتمعية الأخرى وبما يعكس التزامها الدائم بخدمة الوطن والإنسان والارتقاء بالمسؤولية الوطنية.

وأكد المهندس أبو هديب أن تنفيذ هذه المشاريع يجري ضمن نهج تشاركي يرتكز على التنسيق المستمر مع رئيس الوزراء والوزارات ذات العلاقة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية، وتوجيه المشاريع إلى الأولويات التنموية، وتحقيق أعلى أثر ممكن في خدمة المجتمعات المحلية.