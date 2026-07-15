دلالات صادمة.. لعق القطط لبعضها ليس دائماً دليل حب

خبرني - كشفت دراسة حديثة أن عادة لعق القطط لبعضها لا تعكس دائمًا مشاعر الود، بل قد تكون في بعض الحالات وسيلة للتعبير عن التوتر أو فرض السيطرة وتجنب المواجهة المباشرة.

ونشرت الدراسة في مجلة علم سلوك الحيوان التطبيقي، وأشارت إلى أن سلوك "التنظيف المتبادل"، المعروف بين القطط وعدد من الحيوانات، لا يقتصر على تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها، بل قد يحمل دلالات اجتماعية أكثر تعقيدًا.

وقالت الباحثة الرئيسية مورغان فان بيل، عالمة سلوك القطط في جامعة غنت البلجيكية، إن فكرة الدراسة بدأت بعد ملاحظتها سلوكًا متكررًا بين قطتيها، إذ كانت إحداهما تلعق الأخرى قبل أن تعضها بخفة، ما يدفعها إلى مغادرة مكانها المفضل، لتستولي القطة الأولى عليه.

وللتحقق من هذه الملاحظة، جمع فريق البحث مقاطع فيديو من 53 منزلًا في أوروبا تضم قطتين أو أكثر، لتحليل تفاعلاتها اليومية.

وأظهرت النتائج أن بعض القطط استخدمت اللعق بطريقة بدت أشبه بـ"التنمر"، إذ ظهرت على القطة التي تتعرض لـ اللعق علامات توتر مثل التحديق، والمواء، والخدش، ولعق الشفاه، قبل أن تنسحب من المكان.

وفي المقابل، وثقت الدراسة حالات كان فيها اللعق تعبيرًا عن الألفة، حيث لعقت القطط رؤوس وأعناق بعضها وجلست متجاورة أو متعانقة في أوضاع مريحة.



وترى فان بيل أن اللعق قد يكون وسيلة راقية لتسوية الخلافات دون اللجوء إلى العراك، ما يعكس مرونة السلوك الاجتماعي لدى القطط وذكاءها في إدارة النزاعات.

وأكدت الباحثة أن الدراسات المقبلة ستركز على فهم العلاقات الاجتماعية بين القطط بصورة أوسع، وكيفية تفسير سلوكياتها المختلفة داخل المنازل متعددة القطط.