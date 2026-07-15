فوزي إبراهيم برسالة حادة لمصطفى كامل عقب اعتذاره عن (فيديو الشرقية)

خبرني - وجه الشاعر فوزي إبراهيم رسالة عتاب حادة ومباشرة إلى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على خلفية الأزمة المتصاعدة مع أهالي محافظة الشرقية بسبب مقطع فيديو متداول، معتبرًا أن النقيب وضعه في موقف محرج للغاية مع عائلته وأبناء محافظته.

وقال فوزي إبراهيم في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "مصطفى كامل.. وضعتني في حرج مع أهلي في الشرقية، وهم أعز ما أملك، وقد أحسنت صنعًا بالاعتذار".

جاءت رسالة الشاعر فوزي إبراهيم في أعقاب إصدار الفنان مصطفى كامل بيانًا رسميًا، قدم فيه اعتذارًا واضحًا لأهالي الشرقية عن أي سوء فهم قد سببه المقطع المتداول، مؤكدًا اعتزازه الشديد بالمحافظة وتاريخها العريق وأبنائها الذين قدموا الكثير للوطن.

وفي محاولة للسيطرة على تداعيات الأزمة، أعلن نقيب الموسيقيين في بيانه عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصفحات والحسابات التي تعمدت إعادة نشر الفيديو المجتزأ وتحريف مضمونه لإثارة الفتنة.

كما ناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الشائعات والمقاطع المقتطعة من سياقها لتجنب إثارة البلبلة، مؤكدًا على تطلعه لتجاوز الأزمة وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين الجميع.

وتعود جذور الأزمة إلى ساعات ماضية شهدت انتشارًا واسعًا لمقطع فيديو منسوب لنقيب الموسيقيين، اعتبره بعض أبناء محافظة الشرقية مسيئًا لهم، مما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي توضيحه لأصل الواقعة، أشار مصطفى كامل إلى أن الفيديو ليس حديثًا بل يعود المقطع إلى العام 2022، وتم تصويره أثناء جلسة تحقيق نقابية رسمية مع أحد أعضاء مجلس النقابة بمحافظة الشرقية.

ولفت في الختام إلى أن الحديث كان يدور في إطار عمل نقابي بحت، وتم اقتطاعه عمدًا من سياقه الأصلي ليظهر وكأنه إساءة موجهة للمحافظة وأهلها على خلاف الحقيقة.