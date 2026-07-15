محافظ العقبة يدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الصيف

خبرني - تفقد محافظ العقبة أيمن العوايشة، الأربعاء، جاهزية شركة مياه العقبة، واطلع على منظومة إدارة التزويد المائي وآليات العمل المتبعة لضمان إيصال المياه للمواطنين بكفاءة، في إطار متابعة جاهزية المؤسسات الخدمية خلال فصل الصيف.

وأكد العوايشة أن جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالتزويد المائي يجب التعامل معها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حصول الجميع على الخدمة.

وخلال الزيارة، حضر العوايشة جانباً من لقاء الإدارة التنفيذية للشركة مع عدد من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بخدمات المياه، مؤكداً أهمية التواصل المباشر والاستجابة الفورية لشكاوى المشتركين.

ودعا العوايشة، المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه وتعزيز سعة خزانات منازلهم خلال فصل الصيف، نظراً لمحدودية الموارد المائية، مشيراً إلى أن العقبة تتمتع بحصة مياه أفضل من العديد من محافظات المملكة، ما يستوجب المحافظة عليها.

وشدد محافظ العقبة على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي موظف يقصّر في أداء واجبه، مؤكداً أن خدمة المواطن ستبقى المعيار الأول لتقييم الأداء الحكومي، وأن العقبة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين.

من جانبه، أكد مدير عام شركة مياه العقبة وائل الدويري، أن الشركة تتعامل مع جميع الشكاوى فور ورودها، من خلال فرق فنية متخصصة تعمل على معالجتها بأسرع وقت، موجهاً العاملين إلى مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.