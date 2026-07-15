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حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4734 قتيلا

  • 15 تموز 2026
  • 16:45
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4734 قتيلا

خبرني  - ارتفع عدد القتلى في فنزويلا إلى 4 آلاف و734 جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 حزيران/ يونيو الماضي.

جاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في بيان نشره على منصة "إكس"، بشأن آخر مستجدات الكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريغيز، أن عدد القتلى ارتفع إلى 4 آلاف و734، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وكانت آخر حصيلة للزلزال أعلنتها السلطات الفنزويلية مساء الإثنين، بلغت 4 آلاف و561.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 حزيران/ يونيو، أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

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