نقص الفيريتين لا يسبب الإرهاق فقط.. طبيبة تحذر من علامات أخرى

خبرني - حددت الدكتورة يلينا ماسلوفا، أخصائية الأمراض الباطنية، العلامات التي قد تشير إلى انخفاض مستوى الفيريتين في الجسم، ومن بينها برودة اليدين والقدمين.

وتشير الطبيبة إلى أن الصداع وطنين الأذن قد يكونان من علامات نقص الفيريتين.

ووفقا لها، يؤدي نقص الفيريتين، وهو البروتين المسؤول عن تخزين الحديد في الجسم، إلى ضعف الدورة الدموية الطرفية، إذ يحافظ الجسم على موارده ويوجه الدم إلى الأعضاء الحيوية، مثل القلب والدماغ، على حساب اليدين والقدمين. ونتيجة لذلك، تبقى الأطراف باردة باستمرار، وقد يصاحب ذلك شعور بالخدر أحيانا.

وتوضح أن كثيرين يعزون الصداع، خاصة في المساء، والدوار عند الوقوف فجأة، وطنين الأذن، إلى حساسية الطقس أو مشكلات في الأوعية الدموية، في حين قد يكون السبب نقصا مزمنا في إمداد الدماغ بالأكسجين، وهو العضو الأكثر حساسية لنقصه. وقد يؤدي ذلك إلى ما يعرف بـ"ضبابية الدماغ"، التي تتمثل في صعوبة التركيز، وضعف الذاكرة، وتراجع الانتباه.

وتؤكد الطبيبة أن نقص الحديد يؤثر سلبا في صحة الشعر، إذ يفقد لمعانه، ويصبح هشا، ويزداد تساقطه، كما يتباطأ نموه. وفي الوقت نفسه، تصبح الأظافر رقيقة وسهلة التشقق، وقد تظهر عليها خطوط أفقية، بينما يصبح الجلد جافا وشاحبا ومتقشرا.

ومن جانبه، يشير الدكتور فلاديمير نيفزوروف إلى أن تناول اللحوم الحمراء والحنطة السوداء يساعد على رفع مستوى الفيريتين، كما يوصي بإدراج السبانخ والبروكلي ضمن النظام الغذائي.