محاولة السطو على بيت يامال عقب مباراة نصف نهائي كأس العالم

خبرني - تعرض منزل نجم المنتخب الإسباني، لامين يامال، لمحاولة سطو في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد ساعات من فوز منتخب إسبانيا على فرنسا 2-0 في نصف نهائي مونديال 2026، وفق ما أعلنت الشرطة والصحافة الكاتالونية اليوم، الأربعاء.

وقال الناطق باسم شرطة كاتالونيا: "وقعت محاولة" سطو مسلح "في مسكن بمدينة إسبلوغيس دي يوبريغات" في ضواحي برشلونة، موضحا أنه لا يمكنه الكشف عن هوية صاحب المنزل حفاظا على خصوصيته.

وبحسب صحيفة "لا فانغوارديا" الكاتالونية، فإن ملكية المنزل تعود إلى نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، لامين يامال.

وأوضحت الصحيفة أن شخصين ملثمين تسلقا جدار المنزل، لكنهما فرا بعدما فوجئا بعناصر الأمن الخاص.

ووقعت محاولة السطو عند الفجر، بعد ساعات من نهاية المباراة التي شهدت انتصار إسبانيا على فرنسا، بفضل ركلة جزاء حصل عليها يامال وترجمها ميكيل أويارسابال بنجاح (22)، قبل أن يضيف بيدرو بورو الثاني (58).

وتُعد عمليات السطو على منازل لاعبي كرة القدم، خصوصا في العاصمة مدريد، أمرا مألوفا، إذ كان العديد منهم في السنوات الأخيرة ضحية لها، ومن أبرزهم الفرنسي كريم بنزيمة، والبرازيلي رودريغو، والإسباني داني كارفاخال.