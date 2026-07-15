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القوات المسلحة الأردنية تتسلّم مساعدات طبية من سلطنة عُمان

  • 15 تموز 2026
  • 16:25
القوات المسلحة الأردنية تتسلّم مساعدات طبية من سلطنة عُمان

خبرني  - تسلّمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، مساعدات طبية مقدمة من سلطنة عُمان الشقيقة، دعماً للجهود الطبية والإنسانية التي تنفذها المملكة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد نائب السفير العُماني لدى المملكة، الوزير المفوض يعقوب الرقيشي، أن هذه المساعدات تجسد حرص سلطنة عُمان على مساندة الجهود الإنسانية والإغاثية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى استمرار بلاده في تقديم مختلف أشكال الدعم، بما يعزز قدرة المستشفيات الميدانية الأردنية على مواصلة أداء رسالتها الإنسانية والطبية في قطاع غزة.

من جانبه، أعرب قائد طب الميدان، مندوب مديرية الخدمات الطبية الملكية، عن تقديره لهذه المبادرة الأخوية، مؤكداً أنها تعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وتسهم في دعم الجهود المتواصلة التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى في القطاع، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وشملت المساعدات مستهلكات ومستلزمات طبية وأدوية، تمهيداً لإرسالها إلى المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة.

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