احذروا.. هذا التوقيت لوجبة الفطور يضاعف خطر الوفاة المبكرة

خبرني - قد يكون توقيت تناول وجبة الفطور أكثر أهمية مما يعتقده كثيرون. فبينما يركز معظم الأشخاص على نوعية الطعام وكميته، تشير دراسة حديثة إلى أن موعد تناول الوجبة الأولى في اليوم قد يرتبط بشكل مباشر بالصحة على المدى الطويل. بحسب "ساينس ديلي".

وكشفت الدراسة، التي أجريت على نحو 2945 من كبار السن في المملكة المتحدة، أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الفطور في وقت متأخر من اليوم قد يكونون أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة مقارنة بمن يحرصون على تناولها في ساعات الصباح الأولى.

ووفق النتائج، فإن تأخير الفطور لمدة ساعة واحدة فقط ارتبط بارتفاع خطر الوفاة بنسبة تراوحت بين 8 و11 بالمئة، ما أثار اهتمام الباحثين بأهمية التوقيت الغذائي ودوره في دعم الصحة العامة.

ما السر وراء أهمية الفطور المبكر؟

يرى خبراء التغذية أن تناول الفطور خلال الساعة الأولى أو الثانية بعد الاستيقاظ يساعد الجسم على استعادة توازنه بعد ساعات الصيام الليلية، كما يهيئه لأداء وظائفه بكفاءة أكبر طوال اليوم.

ويؤدي الفطور المبكر إلى عدد من الفوائد الصحية، أبرزها:

المساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم بعد فترة الصيام الطويلة.

تنشيط عملية الأيض وتحفيز الجسم على استخدام الطاقة بكفاءة.

دعم الساعة البيولوجية وتعزيز التوافق بين وظائف الجسم ودورة النوم والاستيقاظ.

المساهمة في التحكم بالشهية وتقليل الرغبة في تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية لاحقًا.

كما أشارت أبحاث أخرى إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر من النهار قد يعزز إفراز هرمون "GLP-1"، المعروف بدوره في تنظيم الشهية ومستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم.

هل يجب تناول الطعام فور الاستيقاظ؟

رغم التوصيات بتناول الفطور مبكرًا، يؤكد مختصون أن الأمر لا يعني بالضرورة الأكل فور فتح العينين. فإعطاء الجسم فترة تتراوح بين 60 و90 دقيقة بعد الاستيقاظ لا يزال ضمن الإطار الصحي، خاصة للأشخاص الذين لا يشعرون بالجوع مباشرة في الصباح.

في المقابل، يحذر الخبراء من الاعتياد على تخطي وجبة الفطور بالكامل، إذ قد يدفع ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام خلال بقية ساعات اليوم واختيار أطعمة أقل فائدة وأكثر غنى بالدهون والسكريات.

أفكار لفطور سريع وصحي

ولمن يجد صعوبة في إعداد وجبة صباحية متكاملة، يمكن الاعتماد على خيارات بسيطة وسريعة التحضير، مثل:

الشوفان المحضر مسبقًا والمحفوظ في الثلاجة.

الخبز الكامل مع الأفوكادو أو زبدة الفول السوداني.

البيض المسلوق مع الخضروات الطازجة.

الزبادي مع الفواكه والمكسرات.

ورغم أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن الفطور المبكر يطيل العمر، فإنها تضيف دليلًا جديدًا إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تؤكد أن انتظام مواعيد الوجبات لا يقل أهمية عن جودة الطعام نفسه، وأن العادات الصباحية البسيطة قد تترك أثرًا كبيرًا على الصحة مع مرور الوقت.