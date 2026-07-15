تحديث (واتس آب) يثير غضب المستخدمين.. وطريقة بسيطة لإلغائه

خبرني - أطلق "واتس آب"، تطبيق المراسلة الذي يستخدمه مليارات الأشخاص حول العالم، تحديثا جديدا أثار غضب الكثيرين، رغم أنه يبدو تغييرا بسيطا جدا.

فقد غيّر التحديث الجديد الذي ظهر في نسخة "آيفون" الأسبوع الماضي دون أي إعلان رسمي، طريقة ظهور فقاعات الرسائل التي ترسلها.

وفي السابق، كانت هذه الفقاعات تظهر فجأة على الشاشة. أما الآن، فتنطلق من الجانب الأيمن مع حركة انزلاقية تشبه التمايل.

ورغم أن هذا التغيير قد يبدو تافها، إلا أنه أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل. وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "الحركة الجديدة في واتس آب تجعلني أشعر بالغثيان". وقال آخر: "هذه الحركة أفقدتني صوابي". وسخر ثالث: "زوكربيرغ حاول حقا أن يصيبنا بالدوخة".

والخبر السار أنه يمكن إلغاء هذه الحركة والعودة إلى الوضع القديم بسهولة. فقط افتح التطبيق، واضغط على "الإعدادات" في الزاوية السفلية اليمنى، ثم اختر "المظهر"، ثم "الرسوم المتحركة"، وأوقف تشغيل خيار "الرسائل". وهكذا تعود الأمور إلى ما كانت عليه.

جدير بالذكر أنه قبل بضعة أيام، أعلنت شركة "واتس آب" عن ميزة أخرى مهمة في تطبيقها، وهي إمكانية الدردشة باستخدام اسم مستعار بدلا من رقم الهاتف. والهدف من هذه الميزة هو حماية خصوصيتك، حيث لن يحتاج الآخرون إلى معرفة رقمك للتواصل معك، فقط يكفي أن يعرفوا اسمك المستعار.

وستتوفر هذه الميزة حول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقد بدأت بالفعل في بريطانيا بشكل تدريجي. لكن مع وجود 3 مليارات مستخدم حول العالم، قد يكون السباق محموما للحصول على الاسم المستعار الذي تريده.

وتقول المسؤولة عن الخدمة في "واتس آب": "صممنا هذه الميزة لحماية الخصوصية. سيحتاج الناس إلى معرفة اسمك المستعار بالضبط للتواصل معك لأول مرة"، مضيفة أنهم قرروا فتح الحجز المبكر للأسماء لأن الكثيرين سيتسابقون للحصول على أسمائهم المفضلة.