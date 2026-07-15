مصر.. إلغاء حكم المؤبد على رجل أعمال متهم في قضية مخلة في السعودية

خبرني - قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا في مصر ببراءة رجل أعمال متهم بالتعدي على ابنة شقيقه وهتك عرضها.

وألغت المحكمة بذلك حكم السجن المؤبد الصادر بحقه سابقاً من محكمة أول درجة، وذلك بعد إعادة نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير من عام 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "ع.ع.ح" إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض ابنة شقيقه "ف.م.ع" بالقوة، وطالبت بمعاقبته وفقاً لمواد قانون العقوبات المصري.

وجاء في أمر الإحالة أن المجني عليها قررت في أقوالها أنها سافرت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وأقامت داخل مسكن عمها خلال فترة وجودها هناك، متهمة إياه بالتعدي عليها جنسياً تحت وطأة الإكراه رغم محاولاتها مقاومته، بحسب ما ورد في تحقيقات النيابة.

وفور عودتها إلى البلاد، تقدمت الفتاة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فوراً، وكلفت وحدة مباحث مركز شرطة شرق سمالوط بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالبراءة وإلغاء العقوبة السابقة.