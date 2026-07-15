سر الكاتشب والمايونيز في استعدادات إنجلترا للمونديال

خبرني - بينما يستعد الملايين حول العالم لمتابعة القمة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين بنصف نهائي مونديال 2026 يخوض لاعبو المنتخب الإنجليزي معركة أخرى خارج الملعب وهذه المرة داخل المطبخ.

إذ أصبحت بعض الإضافات الغذائية الشهيرة، وعلى رأسها الكاتشب والمايونيز، ضمن قائمة الأطعمة التي يحرص الجهاز الفني لـ"الأسود الثلاثة" على تجنبها، بسبب تأثيرها المحتمل على اللياقة البدنية والأداء خلال المباريات الحاسمة.

ويؤكد الطاهي الشهير جوني مارش، المعروف بلقب "طاهي كرة القدم"، والذي سبق له العمل مع عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، أن هذه الصلصات لم تعد جزءا من النظام الغذائي للعديد من الأندية، بما فيها معسكر المنتخب الإنجليزي.

ويرجع السبب إلى احتوائها على كميات مرتفعة من الدهون والسكريات، ما قد يؤثر على سرعة اللاعبين ومستويات الطاقة لديهم، خاصة خلال البطولات الكبرى التي تتطلب جاهزية بدنية قصوى.

ولا تقتصر استعدادات المنتخب الإنجليزي على التدريبات والخطط التكتيكية فقط، بل تلعب التغذية دورا أساسيا في الحفاظ على جاهزية اللاعبين، خصوصا مع الظروف المناخية الصعبة في كأس العالم 2026.

ويعتمد لاعبو إنجلترا على أطعمة غنية بالسوائل مثل الخضروات الطازجة، إضافة إلى العصائر الطبيعية المصنوعة من الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والليمون، إلى جانب مشروبات تحتوي على الشمندر للمساعدة في الحفاظ على الترطيب والطاقة.

ورغم رغبة بعض اللاعبين في الاحتفال بعد المباريات بوجبات مثل البيتزا أو الدجاج المقلي، فإن الجهاز الفني يفضل الالتزام بنظام غذائي صارم خلال الأدوار المتقدمة من البطولة.

فالهدف الآن واضح: الوصول إلى النهائي، وحتى ذلك الحين يبقى الكاتشب والمايونيز خارج الحسابات.